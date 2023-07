Dieser Argumentationslogik folgend, ließe sich auch jedes andere politische Versagen zur Technologieoffenheit verklären. Der katastrophale Stand des Breitbandausbaus? Sichert uns einen Vorsprung bei möglichen zukünftigen Übertragungstechnologien. Das ächzende Gesundheitssystem? Alles wird gut, wenn der KI-Doktor kommt. Die im Haushalt 2024 ausgebremste Digitalisierung der Verwaltung? Lassen Sie uns doch mal über eine Heinzelmann-Strategie sprechen. Die in Grund und Boden gesparte Deutsche Bahn und der sieche ÖPNV? Nicht gut, aber bald fahren wir sowieso in zehn Minuten mit dem Hyperloop an den Flughafen Franz-Josef Strauß.