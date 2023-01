Diplomat mit Nato-Erfahrung

Sein Nachfolger ist im Finanzministerium noch eine unbekannte Größe. Laut seiner Vita ist Heiko Thoms seit Juli 2020 Botschafter in Brasilien und war zuvor für drei Jahre Gesandter und stellvertretender Ständiger Vertreter Deutschlands bei der Nato in Brüssel. Zudem leitete der Diplomat das Ministerbüro und den Leitungsstab im Auswärtigen Amt in Berlin und war in der Amtszeit des damaligen Bundesaußenministers Guido Westerwelle (FDP) dessen Büroleiter. Laut Lindner verfügt er "über langjährige europapolitische Erfahrung in verschiedenen Funktionen und ist ein äußerst versierter multilateraler Verhandler", zitiert die "Wirtschaftswoche" aus der Mail des Finanzministers an die Belegschaft. Internationale finanzpolitische Expertise habe er unter anderem bei der Neugestaltung des Nato-Haushalts und in mehrjährigen Verhandlungen zum Budget der Vereinten Nationen erworben.