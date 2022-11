Republikaner keine Partei im klassischen Sinne mehr

Hätte es noch eines schrillen Warnsignals bedurft, dann hätten die Wahlen in den USA am Dienstag dieser Woche es ausgelöst. Auch wenn der befürchtete Durchmarsch der Trumpisten nicht stattgefunden hat: Was sich da vollzogen hat, ist nicht einfach ein demokratischer Mehrheitswechsel im Parlament einer ebenso großen wie großartigen Nation. Denn weite Teile der Republikaner sind nach unseren Maßstäben keine Partei im klassischen Sinne mehr. In vielen Bundesstaaten der USA durchläuft die einstige Grand Old Party seit Jahren eine atemberaubende Metamorphose in Richtung eines irrationalen politischen Extremismus. Ex-Präsident Donald Trump (76) ist in dieser, sich in Teilen als rechtsradikale NGO gerierenden Organisation zwar der lauteste, aber längst noch nicht der gefährlichste Propagandist. Ein Blick beispielsweise auf den von den Medien als großer Gewinner der Midterms gefeierten Gouverneur Ron DeSantis (44) aus Florida lässt nichts Gutes erwarten …