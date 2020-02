Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt nach der Gewalttat in Hanau wegen Terrorverdachts. "Er stuft das Verbrechen als Verdacht einer terroristischen Gewalttat ein", sagte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden.

Der mutmaßliche Todesschütze sei ein 43-jähriger Deutscher aus Hanau. Er habe in zwei Shisha-Bars das Feuer eröffnet, erklärte Beuth. Die Polizei werte derzeit seine Homepage aus. "Erste Auswerteergebnisse der Homepage des vermeintlichen Täters deuten auf ein fremdenfeindliches Motiv hin."

Der mutmaßliche Täter sei zuvor nicht im Visier der Ermittler gewesen. Er sei weder als fremdenfeindlich bekannt gewesen noch polizeilich in Erscheinung getreten.

In der Stadt nahe Frankfurt am Main waren am späten Mittwochabend in zwei Shisha-Bars neun Menschen getötet worden. Die Ermittler fanden in der Nacht den mutmaßlichen Täter und seine Mutter tot in der Wohnung des Tatverdächtigen.

Der Mann habe wohl allein gehandelt. "Bislang liegen keine Hinweise auf weitere Täter vor." Beuth verurteilte die Tat: "Es ist ein Anschlag auf unsere freie und friedliche Gesellschaft."

Die Ermittler gehen demnach davon aus, dass der Mann seine 72-jährige Mutter und sich selbst erschossen hat. "Beide wiesen Schussverletzungen auf, die Tatwaffe wurde bei dem mutmaßlichen Täter gefunden."

Der hessische Landtag hat wegen des Gewaltverbrechens seine Sitzung am Donnerstag abgesagt. "Wir gedenken der Opfer der schrecklichen und unfassbaren Gewalttat in Hanau und sind tief betroffen", sagte Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) in Wiesbaden. "Heute ist nicht der Tag für politische Debatten, deswegen setzen wir die Sitzung des hessischen Landtages nicht fort." An den öffentlichen Gebäuden im Land wurde Trauerbeflaggung angeordnet

dpa/Reuters