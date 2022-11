Das ganze Dilemma zeigt sich in einem Satz, der kürzlich in einer Mitteilung der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes zu finden war: "Die nautisch nutzbare Tiefe auf der Tideelbe wird temporär um einen Meter eingeschränkt". Gültig ist diese Anordnung ab dem 1. Dezember 2022 zunächst für ein Jahr – und bedeutet für viele bereits das Scheitern der jahrzehntelang geplanten, juristisch und politisch umkämpften sowie am Ende 800 Millionen Euro teuren Fahrinnenanpassung im Hamburger Hafen.