Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (53, Grüne) will seinen Staatssekretär Patrick Graichen (51), ehemals grüner Spitzenlobbyist, wegen seines Fehlverhaltens bei der Besetzung einer wichtigen Stelle nicht entlassen. "Ich habe entschieden, dass Patrick Graichen wegen dieses Fehlers nicht gehen muss", sagte der Minister am Mittwoch in Berlin nach der Befragung von ihm und Graichen im Wirtschafts- und Energieausschuss des Bundestags. "Und die Debatte eben im Ausschuss gibt mir, meine ich, eine gewisse Hoffnung, dass die Differenzierung diese Entscheidung auch klarer verständlich macht", fügte Habeck an.