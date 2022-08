Bürkl warnte, die Lage könne sich in den kommenden Wochen und Monaten noch verschärfen, "wenn in der anstehenden Heizperiode das Angebot an Brennstoffen, vor allem an Gas, unzureichend ist". Dies würde zu einem weiteren Preisanstieg führen und die Heizkostenabrechnungen zusätzlich in die Höhe treiben.

Konjunkturerwartung stabilisiert sich

Die Konjunkturerwartung stabilisierte sich laut GfK in diesem Monat – auch wenn die Rezessionsgefahr aus Sicht der deutschen Unternehmen noch hoch bleibt. Nachdem die Einkommensaussichten ein historisches Rekordtief erreicht hatten, legen sie nun im August minimal zu.