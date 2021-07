Deutlicher Anstieg 34 Prozent mehr Rente für Langzeitversicherte

Die gesetzliche Rente ist besser als ihr Ruf: Menschen, die 35 Jahre eingezahlt haben und 2020 in Rente gingen, erhielten im Schnitt 34 Prozent mehr als noch zehn Jahre zuvor. In Ostdeutschland betrug das Plus gar 50 Prozent.