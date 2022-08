Solche Entscheidungen, "die im Hinblick auf die Art und Weise ihrer Entstehung eher an einen absolutistischen Fürstenstaat erinnern, dürfen in einem demokratischen Rechtsstaat keinen Bestand haben", schreibt Schröders Hannoveraner Anwalt Michael Nagel dazu in einer Erklärung. Und weiter: "[Es] wird behauptet, Herr Bundeskanzler a.D. Gerhard Schröder nehme die sog. 'nachwirkenden Dienstpflichten' nicht mehr wahr. Es wird aber nicht festgelegt, was 'nachwirkende Dienstpflichten' überhaupt sind."