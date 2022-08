Gasumlage Regierung gerät in Erklärungsnot

Die FDP wiederum forderte Wirtschaftsminister Robert Habeck (52; Grüne) zu Nachbesserungen auf. "Als Freie Demokraten setzen wir uns dafür ein, dass mit der Gasumlage ausschließlich Unternehmen unterstützt werden, die sich in einer marktgefährdenden Schieflage befinden", sagte der energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Kruse (38).

Habeck rät Unternehmen zu Verzicht

Habeck hat unterdessen auch anderen Unternehmen zu einem Verzicht geraten. "Es wäre auch vernünftig, wenn Unternehmen, die gute Gewinne machen, das tun", sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag in Gelsenkirchen am Rande einer Werksbesichtigung. "Wir sehen natürlich auch, wie viel Trittbrettfahrer es jetzt gibt. So war es natürlich nicht unmittelbar mitgemeint." Die Menge sei nicht besonders groß.