Entlastung der Gaskunden Gaskommission schlägt Einmalzahlung und Preisdeckel vor

Aus der Kommission hatte es weiter geheißen, dass ein Extra-Paket für die großen Verbraucher der Industrie geschnürt werden müsse. Die Sonderzahlung ist zunächst nur für Haushalte sowie Gewerbetriebe wie etwa Supermärkte oder Handwerker gedacht.

Die drei Vorsitzenden, die "Wirtschaftsweise" Veronika Grimm (51), der Chef des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm (59), der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Michael Vassiliadis (58), werden die Empfehlungen am Morgen in einem Zwischenbericht an die Bundesregierung überreichen.