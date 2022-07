Hintergrund der Forderung sind Überlegungen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der die Industrie bei dauerhaft fehlenden Gasmengen nicht automatisch benachteiligen will. "Wir reden hier möglicherweise von einer monatelangen Unterbrechung von Gasströmen", hatte der Grünen-Politiker am Dienstag in Wien gesagt. Da passten europäische Vorgaben nicht genau und müssten eventuell nachgeschärft werden.

Der Grüne Wirtschaftsminister fing sich damit sofort Kritik der SPD-Parteivorsitzenden Saskia Esken ein. "Privathaushalte und systemrelevante Einrichtungen müssen in einer Gasmangellage ganz klar eine Priorität haben", sagte Esken der "Rheinischen Post". Das sei auch so im Gas-Notfallplan festgeschrieben.

Energiepreise: DIW und Diakonie fordern mehr Hilfe für Bedürftige

Zugleich werden die Forderungen lauter nach einer signifikanten Unterstützung bedürftiger Menschen, die sich die höheren Energiekosten schon jetzt nicht mehr leisten können. Die Diakonie Deutschland schlug am Mittwoch vor, Bedürftige sollten wegen der Inflation einen Krisenzuschlag auf ihre staatliche Leistung von mindestens 100 Euro pro Monat erhalten. Der Zuschlag solle für eine Dauer von sechs Monaten bezahlt werden. Als Rechtsbasis für so einen Schritt solle der Bundestag eine soziale Notlage von nationaler Tragweite feststellen. Der Zuschlag solle an Haushalte gehen, die Wohngeld, Kinderzuschlag, Grundsicherung für Arbeitssuchende, Sozialgeld nach dem Sozialgesetzbuch II oder Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsunfähigkeit erhalten.

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, unterstützte den Vorschlag. Dieser sei präzise, umsetzbar und pragmatisch. "Menschen, die Hartz IV, die eine Grundrente erzielen, die haben keinen Schutzmachanismus", warnte der DIW-Präsident. "Die Menschen, die brauchen jetzt dringend Geld in die Tasche, denn die Situation wird nicht besser, sondern eher nochmal deutlich schlechter in den kommenden Monaten", sagte Fratzscher am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin".

Angesichts der hohen Energiepreise fordert der Bund der Steuerzahler wiederum eine Senkung der Steuern auf Strom und Heizstoffe.