Aber auch für andere Energieversorger wie RWE und Eon wachsen mit dem steigenden Gaspreis die Risiken. Zum einen können die Versorger ihre steigenden Kosten irgendwann nicht mehr 1:1 an ihre Kunden weiterreichen. Und zum anderen müssen auch diejenigen Unternehmen, die derzeit prächtig an steigenden Strompreisen, Gaspreisen und Benzinpreisen verdienen, fürchten, in naher Zukunft vom Staat in Form einer Steuer auf "Übergewinne" oder "Zufallsgewinne" zur Kasse gebeten zu werden. Dies betrifft auch die Anbieter Erneuerbarer Energien, da sich der Preis an den Strombörsen immer am jeweils teuersten benötigten Anbieter orientiert.

Chemiebranche ist abhängig von bezahlbarem Gas

Auch Chemieunternehmen sind besonders abhängig von Gas. Sie setzten es teils als Rohstoff für bestimmte Produkte ein, vor allem aber, um Wärme für die Produktionsprozesse zu erzeugen. Viele Unternehmen arbeiten zwar an einer Umstellung auf andere Energiequellen, das ist in großem Umfang aber nur auf längere Sicht möglich. Deutsche Chemieriesen wie BASF oder Covestro trifft die Preisexplosion bei Gas daher hart: Die Aktien zählten mit Verlusten von rund 5 Prozent am Montag zu den schwächsten Werten im Dax. Im MDax gerieten Wacker Chemie, Lanxess und Evonik stark unter Druck. Der Stoxx Europe 600 Chemicals zählte am Montag mit rund 3 Prozent Verlust zu den größten Verlierern im europäischen Branchentableau.

Der Chemiekonzern BASF wird nach dem erneuten Stopp russischer Lieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 weiterhin noch an allen europäischen Standorten bedarfsgerecht mit Erdgas beliefert. "Wir erwarten jedoch eine anhaltende Preisvolatilität auf einem weiterhin hohen Preisniveau", erklärte eine Unternehmenssprecherin am Montag. Der Ludwigshafener Konzern beobachte die Lage und werde situationsbedingt entscheiden, welche Anpassungen gegebenenfalls in den Produktionswertschöpfungsketten erfolgen müssten. Bei Anlagen, die große Mengen Erdgas benötigen, etwa die für wie Ammoniak, reduziere BASF seine Produktionsmengen und kaufe Ammoniak teilweise vom Weltmarkt zu, bekräftigte der Konzern. BASF gilt als größter industrieller Gasverbraucher in Deutschland.

Stahlhersteller und Autobauer müssen notfalls rationieren

Auch die produzierende Industrie trifft der Gas-Lieferstopp hart. Einige Hersteller mussten bereits erste Anlagen in Deutschland schließen, weil die Produktion unrentabel wird. Der weltgrößte Stahlkonzern ArcelorMittal stellt zum Beispiel wegen der hohen Energiekosten vorübergehend zwei Anlagen in Bremen und Hamburg ab. In beiden Werken wird die Kurzarbeit nun ausgeweitet. Ob Stahlhersteller wie Thyssenkrupp oder Salzgitter diesem Beispiel in Kürze folgen müssen, ist offen.

Auch auf die deutschen Autobauer wie VW, BMW, Porsche und Mercedes-Benz, deren Gewinnmargen im Vorjahr noch nahe Rekordniveau gestiegen waren, kommen schwierige Zeiten zu. Sie haben einen hohen Energiebedarf in ihrer Produktion, mit dem Gaspreis steigen die Produktionskosten erheblich. Bleibt es bei dem russischen Lieferstopp, werde eine Rationierung von Gas in Europa wahrscheinlicher, hieß es am Markt. Dies dürfte die Produktion im Sektor erheblich bremsen. In den vergangenen zwei Jahren konnten die Autobauer trotz des Chipmangels überwiegend Premiummodelle verkaufen und so ihre Rendite steigern. Im aktuellen Inflations-Umfeld wird es aber sehr schwierig werden, weitere Preiserhöhungen durchzusetzen. Wer nur mit Mühe seine jährliche Heiz- und Stromrechnung bezahlen kann, kauft kein neues Auto. Auch Käufe auf Kredit sind wegen der anziehenden Zinsen weniger attraktiv, betonen Analysten der US-Bank Morgan Stanley.

Aus dem gleichen Grund sind auch Hersteller von Konsumartikeln betroffen. Russland ist nicht der einzige Gasanbieter, kann durch einen Lieferboykott aber den Gaspreis am gesamten europäischen Markt weiter in die Höhe treiben. Dadurch ist Putin in der Lage, dem europäischen Konsumenten immer mehr Kaufkraft zu entziehen. Wenn die Kosten für die unverzichtbaren Dinge wie Lebensmittel, Energie und Miete immer weiter steigen, bleibt für zusätzliche Ausgaben kaum noch Geld übrig. Diese Kaufzurückhaltung spüren auch Hersteller von Konsumartikeln wie Adidas, Ceconomy oder Henkel bereits.

Wie Europa sich wehren kann – und warum es nicht zur Lehman-Krise kommen muss

Putins Wirtschaftskrieg trifft derzeit alle Branchen: Auch aus diesem Grund wird in der EU über einen Gaspreisdeckel oder andere Instrumente diskutiert, um dem russischen Aggressor dieses Werkzeug aus der Hand zu nehmen. Die EU wird rasch und gemeinsam handeln müssen – und wahrscheinlich auch auf weitere Energielieferungen ihrer Partner USA, Kanada und Australien angewiesen sein. Die USA haben diese Hilfe am Montag bereits zugesagt.

Grund zur Hoffnung besteht weiterhin. Anders als während der Lehman-Krise 2008 muss es diesmal nicht unweigerlich zu einer weltweiten und tiefen Rezession kommen. Die Wirtschaft wird nicht durch den Zusammenbruch des Finanzsystems lahmgelegt, sondern durch einen externen Faktor ausgebremst. Sollte sich herausstellen, dass die Europäische Union – zum einen durch verstärkte Lieferungen ihrer Partner, zum anderen durch intelligentes Energiesparen – die Energieversorgung in Europa auch ohne Russland dauerhaft aufrechterhalten kann, verliert Putin eines seiner wichtigsten Werkzeuge im Wirtschaftskrieg. Dann dürften sich Europas Unternehmen rasch wieder erholen und könnten nach einer kurzen Abschwungphase wieder auf Wachstumskurs einschwenken. Alle, die jetzt auf einen Zusammenbruch der europäischen Energieversorgung und einen langjährigen Abschwung nach dem Lehman-Szenario wetten, hätten sich dann verwettet.