Soforthilfe im Dezember Regierung beschließt Einmalzahlung für Gaskunden

Gas- und Strompreisbremse ab 2023

Die Dezember-Hilfe ist ein erster Schritt zur Entlastung, in einem nächsten Schritt sollen im kommenden Jahr eine Gas- und eine Strompreisbremse eingeführt werden. In einem Eckpunktepapier einigten sich Kanzleramt, Wirtschaftsministerium und Finanzministerium nun auf die Details, das Ganze muss jetzt noch in ein Gesetz gegossen werden. Es soll Mitte November ins Kabinett eingebracht werden.

So soll die Strompreisbremse bereits ab Januar gelten, ebenso die Gaspreisbremse für die Industrie, die deshalb von der Einmalzahlung im Dezember ausgeschlossen ist. Die Gaspreisbremse für Haushalte und kleinere Firmen kommt dann spätestens Anfang März – angestrebt wird Anfang Februar.