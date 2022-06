"Besonders betroffen sind Branchen wie die Glasindustrie oder die Stahlverarbeitung, dort müssen wir davon ausgehen, dass die Wertschöpfung um fast 50 Prozent zurückgeht", so Brossardt. "Ähnliches gilt für die Chemie-, Keramik-, Nahrungsmittel-, und Textilbranche sowie das Druckereiwesen. Hier liegen die Wertschöpfungsverluste bei über 30 Prozent."

Deutschland und Niederlande am stärksten betroffen

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine Ende Februar sind die Energiepreise noch einmal gestiegen – aber mit deutlichen regionalen Unterschieden. Das Mannheimer Forschungszentrum ZEW hat die Strompreise im ersten Quartal analysiert. Demnach sind Deutschland und die Niederlande am stärksten negativ betroffen. Die Preisanstiege in den USA und Kanada seien moderater und von einem niedrigeren Niveau kommend. In Japan seien keine Effekte wahrzunehmen. In Europa sei die Lage in Frankreich wegen der besonderen Bedeutung der Atomkraft und in der Schweiz wegen der Wasserkraft wesentlich besser. In EU-Staaten wie Österreich, Finnland, Ungarn, der Slowakei und Tschechien sei die Abhängigkeit von Russland zwar noch größer. Ihr Energiebedarf sei aber insgesamt kleiner und damit leichter zu ersetzen als in Deutschland oder den Niederlanden. Gerade für energieintensive Betriebe werde Deutschland unattraktiver, teilte die Stiftung Familienunternehmen mit, die die ZEW-Studie in Auftrag gegeben hat.