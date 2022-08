Gas-Krise Geplante Gas-Umlage rechtlich problematisch

Für einen vierköpfigen Haushalt könnte dies Zusatzkosten von bis zu 1000 Euro bedeuten – zusätzlich zu den bereits jetzt im Vertrag mit bestimmten Fristen möglichen Preiserhöhungen. Die Regierung will daher für ärmere Haushalte etwa über eine Wohngeld-Reform ein Entlastungspaket schnüren.

Entwurf stellt drohenden Gasmangel fest

Ziel der Umlage ist es, vor allem die Importeure und dann auch die Versorger zu stabilisieren, wie es auch im Entwurf der Umlage-Verordnung heißt, die Reuters vorliegt: "Die Entlastung der Gasimporteure von der alleinigen Tragung der finanziellen Last der Ersatzbeschaffung ist erforderlich, um ihre Insolvenz und damit ihren Ausfall in der Gaslieferkette zu verhindern." Die Verordnung, die Details regelt, soll trotz der rechtlichen Probleme von der Regierung beschlossen werden und könnte dann auf neuer rechtlicher Grundlage ab September in Kraft treten. Allerdings kommt die Regierung so unter großen Zeitdruck.