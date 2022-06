Gaslieferungen aus Russland Wirtschaftsweise Grimm fordert Prämien für Haushalte

Ob Deutschland jetzt oder dann im Winter mehr Kohle verstrome, sei "für die CO2-Emissionen nicht erheblich, aber so sichern wir uns zumindest höhere Füllstände in den Gasspeichern", argumentierte Russwurm. Es gehe jetzt "um kurzfristige Überbrückungsmaßnahmen zur Sicherung der Energieversorgung", nicht um den generellen Kohleausstieg. Dieser soll nach bisherigen Plänen der Regierungskoalition von 2038 auf 2030 vorgezogen werden.

Wie lange reichen die Gasvorräte?

Laut Branchenverband Ines können die Speicher in Deutschland insgesamt Gas mit einem Energiegehalt von maximal rund 256 Terawattstunden speichern. Das entspricht etwa einem Viertel des jährlichen Gasverbrauchs in Deutschland (rund 1000 Terawattstunden). "Dieses Speichervolumen allein kann Deutschland zwei bis drei durchschnittlich kalte Wintermonate mit Gas versorgen", sagt die Bundesregierung. Derzeit sind die Gasspeicher in Deutschland zu 56 Prozent gefüllt. Dieses Volumen würde im Winter also gut ein bis anderthalb Monate reichen bei unverändertem Verbrauch – wohlgemerkt theoretisch.