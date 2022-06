Streit ums Gas Wirtschaftsminister Habeck weist Fracking-Vorstoß der FDP zurück

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (52) hält nichts von einer Erdgasförderung in Deutschland durch das sogenannte Fracking und hat einen Vorstoß der FDP zurückgewiesen. Habeck sagte am Sonntag in Flensburg: "Die Debatte über Fracking nützt uns jetzt in dieser Zeit überhaupt nichts. Es dauert Jahre, wenn man es überhaupt machen will, um solche Vorkommen zu erschließen."