Deutschland habe erhebliche Gasvorkommen, die gewonnen werden könnten, ohne das Trinkwasser zu gefährden, so Lindner. Die Förderung sei "auch unter ökologischen Voraussetzungen verantwortbar". "An mehreren Standorten in Deutschland" sei umweltverträgliches Fracking möglich. "Es wäre eher nicht verantwortbar, aus ideologischen Festlegungen auf Fracking zu verzichten", erklärte der FDP-Politiker.

Kritik an Fracking: klimaschädlich

Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck (53; Grüne) hatte sich bisher öfter ablehnend zu Fracking geäußert. Eine Gruppe von Umweltverbänden, Kirchengruppen und Bürgerinitiativen hatte im Oktober in einem offenen Brief gefordert, die Bundesregierung müsse sich klar gegen die Erdgasförderung mittels Fracking positionieren.