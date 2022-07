Mit Hochdruck arbeitet das Bundeswirtschaftsministerium unter Robert Habeck (52; Grüne) seit Monaten an einer LNG-Offensive. Weltweit verfügen viele Länder mit Meereszugang zum Teil bereits seit Jahren über notwendige Terminals; in den EU-Staaten mit insgesamt 21 solcher Anlagen ist das nur in Deutschland noch nicht der Fall. Lange hatte sich die hiesige Politik eher verweigert. Jetzt sollen bereits zum Jahreswechsel zumindest zwei von insgesamt vier geplanten schwimmenden Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel betriebsbereit sein, kündigte Habeck am Wochenende an. Dabei müsse man ein Tempo vorlegen, "dass es so in Deutschland noch nicht gab".