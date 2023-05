Bis Mitte der 2030er Jahre wird ein Großteil der Babyboomer, geboren zwischen 1957 und 1969, das Rentenalter erreichen. Es geht um 13 Millionen Personen , die von der Seite der Beitragszahler auf die Seite der Leistungsempfänger wechseln, sofern sich an der derzeitigen Ruhestandspolitik nichts Gravierendes ändern. Das wird teuer.

Die Alterung der Gesellschaft wird das Potenzial an Erwerbstätigen schrumpfen lassen, und zwar nicht irgendwann, sondern ab 2024 (außer die Beschäftigung von Älteren, Frauen und Zuwanderern nimmt drastisch zu. Entsprechend wird das trendmäßige Wirtschaftswachstum ("Potenzialwachstum") in den kommenden Jahren auf nur noch 0,5 Prozent zurückgehen, lediglich ein Drittel des Wertes der 2010er Jahre, wie die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute kürzlich in ihrem Frühjahrsgutachten vorgerechnet haben.

Der lange, solide Aufwärtstrend flacht bedenklich ab .

Weniger Wachstum bedeutet schwächere Staatseinnahmen. Die kürzlich veröffentlichte Steuerschätzung sagt entsprechend für die nächsten Jahre schmalere Zuwächse voraus. Aber klar, das sind Prognosen. Und die können sich als falsch erweisen. Möglich, dass sie zu pessimistisch sind, was die Zuwanderung und die Bereitschaft Älterer angeht weiterzuarbeiten.

Auf der Ausgabenseite hingegen sind die Entwicklungen genauer absehbar.

Mehr Rentner – mehr Waffen

Steigende Zahlen von Rentnern bedeuten höhere Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt zur Rentenversicherung. 2026 wird der Bund aus allgemeinen Steuermitteln 129 Milliarden Euro zur Rente zuschießen müssen, 20 Milliarden mehr als 2022, wie die mittelfristige Finanzplanung vom vorigen Jahr ausweist . Weil die Rentenversicherungsbeiträge der werktätigen Generationen längst nicht mehr ausreichen, um die zugesicherten Ruhestandsgelder zu finanzieren, werden die Zuschüsse auch in den Jahren danach weiter rapide steigen – und einen immer größeren Anteil des Haushalts beanspruchen.

Auch der zweitgrößte Posten des Bundesbudgets wird sich deutlich stärker aufblähen als bislang veranschlagt: Fürs Militär gibt der Bund aktuell rund 50 Milliarden Euro aus. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD, 63) fordert fürs kommende Jahr zehn Milliarden mehr. Aber: Um das Nato-Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu erreichen, auf das sich Deutschland verpflichtet hat, müsste der Betrag auf 80 Milliarden steigen. Selbst das scheint angesichts der radikal veränderten Sicherheitslage eher zurückhaltend kalkuliert.

Der Sonderhaushalt von 100 Milliarden Euro, von Kanzler Olaf Scholz (SPD, 64) voriges Jahr in seiner "Zeitenwende"-Rede ausgerufen, wird jedenfalls kaum reichen, um die Waffen- und Munitionsbestände aufzustocken, geschweige denn um den dauerhaften Betrieb einer einsatzfähigen und glaubwürdigen Abschreckungsarmee zu gewährleisten – zumal unklar ist, wie stark die USA auf längere Sicht in Europa engagiert bleiben.

Realistischer sind wohl Größenordnungen, wie sie während des Kalten Kriegs üblich waren. Damals gab Deutschland im Schnitt 3,4 Prozent des BIP für Verteidigung aus. Nimmt man diesen Wert zum Maßstab, müsste Deutschland aktuell rund 130 Milliarden Euro aufwenden. Zweieinhalbmal so viel wie bislang. Jahr für Jahr .

Dazu kommt ein dritter großer Block, der rapide wächst: Um die aufgelaufenen Staatsschulden zu bedienen, werden dieses Jahr voraussichtlich 40 Milliarden Euro an Zinsen fällig – zehnmal so viel wie 2021 und zehn Milliarden mehr als noch vor einem Jahr erwartet. Und die Phase der Zinserhöhungen ist längst nicht zu Ende. Was nun?

Letzter Ausweg Brüssel?

Der Bundeshaushalt wird absehbar aus den Fugen geraten. Nicht unrealistisch anzunehmen, dass die jährlichen Ausgaben für Rente, Militär und Zinsen um zusammen rund 100 Milliarden Euro (in heutigen Preisen) steigen müssen. Um diese Summe zu finanzieren, gibt es prinzipiell vier Möglichkeiten: höher Schulden, höhere Steuern, andere Ausgaben kürzen, Kosteneinsparungen durch europäische Zusammenarbeit.

Höhere Schulden scheiden bei absehbar schrumpfender Bevölkerung als seriöse Lösung aus. Außerdem ist die Schuldenbremse populär, hemmungslose Budgetdefizite werden vom deutschen Wahlvolk nicht goutiert.

Bleiben Steuererhöhungen und Leistungskürzungen – es geht also tatsächlich darum, Teilen der Bevölkerung etwas wegzunehmen. Das wird für Unmut sorgen und Verteilungskämpfe anstacheln. Wie gesagt, wir stehen vor einer Bewährungsprobe für die gesellschaftliche und politische Balance.

Ich vermute deshalb, dass wir eine Kombination aus höheren Steuern und schleichenden Leistungskürzungen erleben werden. Steuersenkungen jedenfalls dürften genauso unbezahlbar werden wie die Ausweitung von Sozialleistungen und Subventionen. Karge Zeiten.

Möglich, dass die fiskalisch enge Lage in Deutschland dazu beiträgt, mehr staatliche Aufgaben auf die EU-Ebene zu verlagern. So könnten beispielsweise Klimaschutz- oder Forschungsausgaben an die EU delegiert werden, die diese durch neue EU-weite Steuern und Gemeinschaftsschulden finanzieren würde. Der Weg dorthin ist durch den Corona-Aufbaufonds ("NextGenerationEU") skizziert.

Nebenbei bemerkt: Eine vereinheitlichte europäische Armee samt konsolidierter Rüstungsindustrie hätte enorme Effizienzvorteile und könnte viel kostengünstiger sein als der Ausbau nationaler Streitkräfte.

Auch die politische Binnenlogik spräche für eine finanziell aktivere EU: Weil die Bürger nicht so genau hinschauen, was in Brüssel geschieht, wäre es für Politiker durchaus attraktiv, Steuererhöhungen und Schuldenprogramme dorthin zu verlagern. Vor heimischem Publikum könnte man dann immer noch den finanzpolitischen Falken geben, während man die unpopulären Themen an EU-Institutionen delegiert – in der Hoffnung, dass niemand den Trick bemerkt.

