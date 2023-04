Woche der Zinserhöhungen Geld oder Leben?

Kurzfristig herrschte EZB-Alarm

Die Fallhöhe ist enorm. Während einer langen Phase sinkender Zinsen, die den Schuldendienst immer weiter verbilligten, sind die Verbindlichkeiten weltweit auf Rekordhöhen gestiegen.

Hohe Schulden sind so lange kein Problem, wie man sie bedienen und refinanzieren kann. In der Welt niedriger Zinsen und reichlicher Liquidität, in der wir bis vor Kurzem lebten, war das eine leichte Übung. Nun jedoch stellen rasch steigende Zinsen manches Finanzierungsmodell in Frage. Das gilt für einzelne Banken, Unternehmen, aber auch für ganze Staaten.

Immerhin, bislang herrscht in der Eurozone Ruhe. Die Zinsabstände ("Spreads") gegenüber deutschen Staatsanleihen sind stabil und niedrig, trotz teils sehr hoher Schulden. Aber das muss keineswegs so bleiben. Vorigen Sommer herrschte bereits kurzfristig EZB-Alarm, weil Italiens Spreads im Zuge der angekündigten geldpolitischen Straffung rasch gestiegen waren. Die Notenbank ersann daraufhin ein neues "Anti-Fragmentierungs-Instrument", das ein Auseinanderdriften der Zinsen innerhalb der Eurozone verhindern soll.

Alle Welt schaut dabei mit einem Auge nach Italien, wo eine rechtslastige Regierung am Ruder eines der am höchsten verschuldeten Staaten der Welt wirkt. Dass auch Frankreichs Finanzlage nicht gerade rosig ist, bleibt meist unter dem Radar. Doch auch der zweitgrößte Euro-Staat driftet immer weiter ins Defizit. Parallel dazu haben gallische Unternehmen gigantische Verbindlichkeiten aufgetürmt. Die französische Gesamtverschuldung ist weit aus dem Ruder gelaufen. Zusammen schieben Staat, Unternehmen und Bürger Bruttoschulden in Höhe des 3,4-Fachen der Wirtschaftsleistung vor sich her, ein internationaler Spitzenwert, wie aus Zahlen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) hervorgeht.

Für Europas Zukunft ist das ein Problem. Frankreich ist ein zentrales Mitgliedsland, das hierzulande viel zu wenig Beachtung findet (siehe dazu meine Kolumne im aktuellen manager magazin ) In der Sache ist die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron (45) denn auch unabweisbar. Der politische Stil ist eine andere Frage.

Remake des 90er-Jahre-Klassikers

Steigende Zinsen haben das Potenzial, Gerölllawinen im Schuldengebirge auszulösen. Die Eurozone ist nicht gut auf solche Unfälle vorbereitet. Zwar stehen mit dem Rettungsschirm ESM, der gemeinsamen Bankenaufsicht und der zentralen Bankenabwicklungsbehörde inzwischen Institutionen bereit, die in der letzten Eurokrise ab 2010 geschaffen wurden. Aber wenn alle Stricke reißen, bleibt nur die EZB als einzig vollständig handlungsfähige Institution. Um die Lage zu beruhigen, müsste sie den Abbau ihrer Anleihebestände ("Quantitative Tightening") stoppen oder gar erneut Wertpapiere aufkaufen, womöglich gar die Leitzinsen wieder senken. Es wäre das Gegenteil dessen, was angesichts der hartnäckigen Inflation eigentlich geboten ist – statt konsequenter Straffung würde es zu einer abermaligen geldpolitischen Lockerung kommen.