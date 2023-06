Auf "Quantitative Easing" folgt "Quantitative Tightening" – Anspannung statt Lockerung. Das bedeutet finanziellen Stress. Und es ist längst nicht klar, wie dieses neuerliche Experiment ausgeht.

Crashs, Krisen und Kredite

Denn die Straffung steht noch ganz am Anfang. Die Zinsen dürften weiter steigen, gerade die langfristigen. Weil niedrigverzinste Kredite und Anleihen erst nach und nach auslaufen und durch neue, teurere ersetzt werden müssen, kann sich der Prozess lange hinziehen. Das kann halbwegs glimpflich verlaufen – muss es aber nicht.

Erste Tiefausläufer zeigten sich bereits im vorigen Herbst, als in Großbritannien plötzlich eine Minifinanzkrise ausbrach, nachdem die damalige Regierung ungedeckte Steuersenkungen – und höhere Defizite – angekündigt hatte. Es kam zu rapiden Kursverlusten britischer Staatsanleihen, wodurch wiederum Pensionskassen in Schwierigkeiten gerieten. Die Bank of England musste ihren Kurs der Inflationsbekämpfung eine Zeit lang zurückstellen, um die Märkte zu stabilisieren.

In den USA schwelt seit einigen Monaten eine Krise mittelgroßer Banken. Bankkunden räumen ihre Konten ab und schichten ihre Guthaben in Geldmarktfonds und andere höher verzinsliche Anlageformen um. Wenn Banken sich in der Folge gezwungen sehen, ihre Bestände an niedrig verzinsten Staatsanleihen abzustoßen, die sie zu Quantitative-Easing-Zeiten gekauft haben, müssen sie erhebliche Wertberichtigungen vornehmen, weil diese Papiere inzwischen zu niedrigeren Kursen gehandelt werden. Einige Institute sind bereits zusammengebrochen und wurden mit Großbanken zwangsfusioniert.

Parallel dazu bleibt die Kreditaufnahme der Staaten hoch. Im laufenden Jahr haben die OECD-Mitgliedstaaten einen Finanzbedarf von umgerechnet 13 Billionen US-Dollar. Davon brauchen sie 10,6 Billionen, um alte Schulden, die sie vor sich herschieben, durch neue, nun teurere Kredite abzulösen. Auch dieser zusätzliche Finanzbedarf dürfte die langfristigen Zinsen weiter nach oben treiben. Wie lange hoch verschuldete Staaten unter den absehbar immer engeren Bedingungen noch als solvent gelten – oder von einem Vertrauensverlust heimgesucht werden –, ist eine offene Frage.

Die fortgesetzten Anleihekäufe der Notenbanken, so sieht es aus, haben schwerwiegende und kaum abschätzbare Probleme geschaffen. War es das wert?

Angst vor den depressiven Dreißigern

Grob gesagt, bestand das Ziel der quantitativen Lockerung darin, die Wirtschaft vor einer ausgedehnten Depression wie in den 1930er Jahren zu bewahren. Als Vordenker dieser Strategie gilt der frühere Fed-Chairman Ben Bernanke, der 2022 mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet wurde.

Nach der Finanzkrise von 2008 waren die Schulden hoch, das Wachstum blutarm, während die Inflation immer weiter zurückging. Damals ging die Angst um, dass es zu einer Deflation (sinkendes Preisniveau) kommen könnte. Unter diesen Bedingungen hätten die Schulden noch drückender auf der Wirtschaft gelastet. Auf die Destabilisierung des Finanzsektors wäre womöglich eine Destabilisierung der Demokratie gefolgt – ein Szenario wie in den 1930ern. Die Notenbanken, so das Kalkül, müssten die Bedingungen schaffen, dass es nicht soweit komme.

Da aber die kurzfristigen Zinsen, das übliche geldpolitische Steuerungsinstrument, bereits nahe Null lagen, bedurfte es weiterer Werkzeuge. Deshalb sollen die Notenbanken als Großnachfrager von Wertpapieren aktiv werden, dadurch auch die langfristigen Zinsen drücken und realwirtschaftliche Investitionen ermöglichen – und überhaupt flüssige Mittel in die Märkte pumpen, um das System am Laufen zu halten, sodass die Wirtschaft allmählich aus den Schulden herauswachsen könne. Sie kauften Wertpapiere auf und bezahlten mit neugeschaffenem Geld.

Um zu einer fairen Beurteilung dieser Strategie zu gelangen, muss man das Depressionsszenario mitdenken. Tatsächlich gelang Teilen der Eurozone, insbesondere im Süden, erst nach Beginn der Anleihekäufe eine allmähliche wirtschaftliche Erholung.

Befürchtungen, die Anleihekäufe würden bald zu gravierender Inflation führen, erwiesen sich übrigens als unbegründet. Bis zum Ende der Pandemie blieben die Preissteigerungsraten niedrig. Solange die Globalisierung, eine günstige Demographie und billige Energie ein schier unerschöpfliches Angebot sicherstellten, konnten die Notenbanken nach Belieben Geld in die Märkte kippen, ohne dass die Preise auf breiter Front reagiert hätten.

Doch diese günstigen Rahmenbedingungen sind Geschichte. Nun werden Risiken, Neben- und Folgewirkungen überdeutlich sichtbar.

Major Tom lässt grüßen

Bei der Rückabwicklung der quantitativen Lockerungsübungen zeigt sich, wie massiv die Eingriffe waren. Da die Notenbanken den Marktpreis für Kapital – die langfristigen Zinsen – erheblich nach unten gedrückt haben, sind die Bewertungen aller möglichen Vermögenswerte grob verzerrt: Anleihen, Aktien, Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Kunst, edle Weine… – solange die Notenbanken kauften, ging es im breiten Trend immer weiter aufwärts. Weltweit gesehen hat sich der Wert des globalen Vermögens binnen 20 Jahren vervierfacht, hat das McKinsey Global Institute (MGI) kürzlich ausgerechnet . Ohne die große Geldvermehrung wäre dies nicht möglich gewesen. Parallel dazu stiegen die Schulden in Relation zur Wirtschaftsleistung immer weiter an.

Noch fundamentaler: Der eigentlich erhoffte realwirtschaftliche Investitionsschub fiel schwach aus. Statt die günstigen Kreditbedingungen zu nutzen, um die Produktivität und damit das Wohlstandsniveau nachhaltig zu steigern, flossen die üppig vorhandenen Mittel zuvörderst in bestehende Assets. Denn die fortgesetzte Geldvermehrung hatte eine Verzerrung der Anreizstrukturen geschaffen: Solange man an Kapitalmärkten ziemlich sicher Geld mit steigenden Bewertungen verdienen konnte, weil die Notenbanken ja eine Absicherung gegen etwaige Verluste versprachen, war es eher unattraktiv, das unternehmerische Wagnis echter Wertschöpfung einzugehen. Finanzmärkte und Realwirtschaft entkoppelten sich zusehends, soziale Spannungen und Verteilungsschieflagen inklusive. Die Major-Tom-Ökonomie nahm ihren Lauf, losgelöst vom Alltag der meisten Bürgerinnen und Bürger.

Nochmal die Frage: War es das wert? Sollten die Notenbanken aus diesen Erfahrungen lernen und Anleihekäufe künftig aus ihrem Instrumentenkasten verbannen?

Panische Perioden

Da das Experiment noch nicht zu Ende ist, lassen sich keine endgültigen Antworten geben. Ein vorläufiges Fazit: In Extremsituationen sollten kurzfristige Kriseninterventionen an den Finanzmärkten auch in Zukunft zum Repertoire der Notenbanken gehören, um panische Perioden zu beenden. Aber es hat sich gezeigt, wie schwierig es ist, aus dem Krisenmodus wieder herauskommen. Die Notenbanken brauchen vorab einen glaubwürdigen Plan, wann und wie sie die Geldversorgung wieder normalisieren wollen.

Die Wirtschaft über Jahre mit Liquidität zu überschütten und damit die Wirtschaftsstrukturen zu verzerren, schafft jedenfalls selbst gravierende Probleme. Wir erleben es gerade.

Die wichtigsten Wirtschaftstermine der bevorstehenden Woche

Montag

Berlin – Aufregerthema Heizung – Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) und Bauministerin Geywitz (SPD) laden zum "Fernwärmegipfel". Bei dem Treffen mit Vertretern der Kommunen und der Wirtschaft soll es um den Ausbau der Fernwärmeversorgung gehen.

Berlin – Wider den Stillstand – Der Tarifkonflikt bei der Bahn geht in eine weitere Verhandlungsrunde. DB und die Gewerkschaft EVG seit Ende Februar über Tariferhöhungen. Zweimal kam es bereits zu Warnstreiks, die die schienengebundene Mobilität zeitweise zum Erliegen brachten.

Luxemburg – Zwischenbilanz – Der Europäische Rechnungshof veröffentlicht Bericht zum Corona-Wiederaufbaufond der EU. Das 750-Milliarden-Euro-Paket ("NextGenerationEU") war 2020 beschlossen worden, insbesondere um Italien, Spanien und anderen Südländer Chancen zu eröffnen, nicht noch weiter vom EU-Norden abgehängt zu werden.

Wunstorf – Abwehrbereit? – Beginn des internationalen Nato-Luftwaffen-Manövers "Air Defender 2023" unter Führung der deutschen Luftwaffe. Es geht darum, gegenüber der russischen Führung entschlossen zu demonstrieren, dass man das gesamte Nato-Gebiet – gegen wen auch immer – zu verteidigen bereit und in der Lage ist.

Dienstag

Wiesbaden/Washington – En Détail – Das Statistische Bundesamt und die US-Regierung legen detaillierte Informationen zur Preisentwicklung im Mai vor.

Mittwoch

Washington – Straffer – Die US-Notenbank Federal Reserve entscheidet über weiteren Kurs der Geldpolitik. Danach stellt sich Chairman Jerome Powell den Fragen von Journalisten.

Donnerstag

Frankfurt – Durcissement – Der Rat der EZB trifft sich, um über die weitere Straffung der Geldpolitik zu entscheiden. Danach stellt sich Präsidentin Lagarde der Presse.

Brüssel – Test the West – Nato-Verteidigungsministertreffen (bis Freitag). Neben der aktuellen Offensive der Ukraine gegen die russische Besetzung ihres Territoriums geht es insbesondere um die Vorbereitung des Nato-Gipfeltreffens im Juli in Litauen.

Luxemburg – Digitaler Euro – Treffen der Euro-Gruppe (Finanzminister der Eurostaaten). Auf der Agenda unter anderem: die Optionen zur Schaffung einer Euro-Digitalwährung.

Freitag

Tokio – Alle Schleusen offen – Die Bank von Japan beschließt über den weiteren Kurs der Geldpolitik. Unter den großen westlichen Notenbanken verfolgt sie einen Sonderweg – und hält bislang ihrem extrem expansiven Kurs fest. Doch auch in Japan ziehen die Preise inzwischen an, wenn auch längst nicht so stark wie in Europa und Nordamerika. Ob der neue Notenbankchef Ueda an der bisherigen extrem lockeren Geldpolitik etwas ändern will, ist bislang unklar.