"Die Transformation findet statt"

Habeck wirbt in diesem Zusammenghang für den schnellen Umbau der Wirtschaft hin zu erneuerbaren Energien. "Die Transformation findet statt", sagte der Grünen-Politiker am Montagabend in Berlin bei einer Podiumsveranstaltung. Es gebe kein Zurück zu fossilen Energien, Deutschland sei viel zu abhängig von russischen Lieferungen geworden. "Es wird wehtun." Es werde dabei auch Verlierer geben, die der Staat sozial auffangen müsse.