Schwierige Bedingungen für Energy Sharing in Deutschland

Aber: Zwar findet sich in Deutschland mit den sogenannten "Bürgerenergiegesellschaften" im EEG eine Definition, wie so eine Energie-Gemeinschaft aussehen kann. Allerdings: "Was jetzt fehlt, ist der weitere Rechtsrahmen", sagt Viola Theesfeld vom Bündnis Bürgerenergie, das sich für eine von Bürgern getragene erneuerbare Energieversorgung einsetzt. Theesfeld spielt damit vor allem auf das Recht der Gemeinschaft an, den erzeugten Strom auch gemeinschaftlich zu verbrauchen, also sogenanntes Energy Sharing zu betreiben.

Denn das gemeinschaftliche Verbrauchen von selbst erzeugtem Strom, "ist in Deutschland nahezu nicht möglich", sagt eine Studie der Deutsche-Energie-Agentur GmbH vom März 2022. Auch Jan Wiesenthal vom IÖW sagt: "Man kann so etwas momentan nicht umsetzen, weil die Rahmenbedingungen eine wirtschaftliche Umsetzung nicht zulassen" Das läge unter anderem auch an Umlagen und Abgaben, die fällig werden, wenn der produzierte Strom ins Netz ein- und wieder ausgespeist wird. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wollte sich trotz Anfrage des manager magazins nicht zu dem Thema äußern.