Der Bundestag hat der Regierung umfangreiche Instrumente in der Gaskrise zur Stützung von Versorgern und Abfederung der Kundenpreise an die Hand gegeben. Das Parlament billigte am Donnerstagabend die Reform des Energie-Sicherungsgesetzes (Ensig), auf dessen Basis der Bund schnell auf eine weitere Verknappung der Gaslieferungen und noch höheren Preisen reagieren kann. So können Regelungen in Kraft gesetzt werden, um nach dem Vorbild der Lufthansa-Rettung in der Corona-Krise angeschlagene Importeure wie Uniper zu stützen, im Extremfall mit einem Staatseinstieg. Auch enthält es Regelungen, wie die Importeure ihre Mehrkosten schneller und gleichmäßiger weitergeben können. Eingemottete oder zur Abschaltung vorgesehene Kohlekraftwerke können dem neuen Gesetz zufolge wieder angefahren werden, um dafür Gas-Kraftwerke vom Netz zu nehmen.