Naturschützer halten die Trasse immer noch für überflüssig. Windstrom sollte sinnvollerweise dort erzeugt werden, wo er genutzt wird, so die Haltung des Umweltverbands BUND. Das sei umweltfreundlicher und kostengünstiger.

Die großen Vier im deutschen Netz

Gegenwind bekommt der überfällige Netzausbau in Deutschland nicht nur entlang der geplanten Trassen. Auch strukturell gibt es Bremsschuhe. Derzeit teilen sich vier Übertragungsnetzbetreiber das Land auf: Amprion ist schwerpunktmäßig in Deutschlands Westen aktiv, TransnetBW im Südwesten. Tennets Gebiet reicht von Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen über Hessen bis nach Bayern. 50hertz versorgt den Osten und Hamburg. Sie agieren als natürliche Monopole, die Regulierung des Marktes verantwortet die Bundesnetzagentur.

Diese Aufteilung halten viele für ungünstig. Zu oft komme es zu Streitigkeiten auch unter den Netzbetreibern, etwa wenn es um den Ausbau von Stromtrassen quer durch die unterschiedlichen Versorgungsgebiete geht, merken kritische Stimmen aus den Reihen der Bundesregierung an. Wenn alles in einer Hand läge, wenn die vier Player zu einer Deutschen Netz AG fusionieren könnten, wäre ein höheres Ausbautempo zu erreichen, so die Hoffnung einiger.

Tennet will verkaufen

Womöglich bringt eine andere Entwicklung Bewegung auch in dieser Frage. Aktuell ist das deutsche Stromnetz von Tennet zu 100 Prozent in staatlichem Besitz der Niederlande. Bis spätestens Anfang 2024 will die niederländische Regierung die deutschen Netze aber loswerden, Gespräche darüber mit der Bundesregierung laufen. Die hohen Kosten für den Ausbau in Deutschland möchten die Niederländer nicht schultern.