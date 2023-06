Das ZDF hatte zuvor über einen Brief von Firmenchef Erfurt an Finanzminister Christian Lindner (FDP) berichtet, in dem er dem Bericht zufolge mit Verweis auf gute Förderbedingungen in den USA vor einer Abwanderung der Solarindustrie warnt. Angesichts der aktuellen Bedingungen erwäge Meyer Burger, die "Projekte für weitere Solarfertigung in Deutschland zunächst abzubrechen und diese Projekte stattdessen in die USA zu verlagern", heißt es laut dem ZDF in dem Schreiben. Passende Gebäude seien schon gefunden.