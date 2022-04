Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (52, Grüne) verstärkt die Vorbereitungen für den Fall einer schweren Energiekrise in Deutschland und will sich als letztes Mittel auch Enteignungen von Energiefirmen vorbehalten. Eine geplante Novelle des Energiesicherungsgesetzes sieht vor, dass im Krisenfall Unternehmen, die kritische Energie-Infrastruktur betreiben, unter treuhänderische Verwaltung gestellt werden können. Im Extremfall ist auch eine Enteignung möglich. Das sah das Gesetz zwar bereits vor, die Möglichkeit soll aber nun klarer gefasst werden. Die Novelle ging am Dienstag in die Ressortabstimmung innerhalb der Bundesregierung.