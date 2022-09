Länder fordern Energiepreisdeckel

Vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzler Olaf Scholz (64; SPD) zur Energiepreiskrise erhöhen unterdessen die Regierungschefs der Länder den Druck auf den Bund. Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (57; SPD) forderte vor dem am Mittwoch in Berlin geplanten Treffen: "Der Energiepreisdeckel muss jetzt kommen", sagte er der Zeitung "Welt". Die Menschen bräuchten in unsicheren Zeiten schnellstmöglich Sicherheit.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (56, SPD) forderte die anderen Länder auf, die Maßnahmen des dritten Entlastungspakets im Bundesrat zu unterstützen. Allerdings sei dafür eine Einigung über die Kostenverteilung nötig. Auch die erneute Aussetzung der Schuldenbremse sei ein denkbarer Schritt: "Angesichts der Lage wäre das jedenfalls gut begründbar."