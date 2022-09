Scholz wirbt für weitere Hilfen

Bundeskanzler Olaf Scholz (64; SPD) hat zudem zu einer gemeinsamen Überwindung der Preis- und Energiekrise in Deutschland aufgerufen. So sei er froh, dass Arbeitgeber und Gewerkschaften in dieser Woche erneut in der konzertierten Aktion zusammenkämen, um gemeinsam zu beraten, was zu tun sei, sagte Scholz am Dienstag beim Deutschen Arbeitgebertag in Berlin. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger (58) sagte: "Eine Rezession ist wahrscheinlich, als mittelständischer Unternehmer spüre ich das jeden Tag."