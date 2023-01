Der Anstieg der Inflation in Deutschland hat sich im Dezember 2022 auf hohem Niveau verlangsamt. Die Verbraucherpreise legten zum Vorjahresmonat um 8,6 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag anhand vorläufiger Daten mitteilte. Für das Jahr 2022 insgesamt ist die Inflation einer ersten Schätzung zufolge mit 7,9 Prozent hierzulande auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung 1990 gestiegen. Die bislang höchste Teuerungsrate in einem Gesamtjahr war in der damaligen Bundesrepublik 1951 mit 7,6 Prozent gemessen worden.