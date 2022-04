Alternative zum Embargo Was für einen Strafzoll auf russische Energieimporte spricht

Die Internationale Energie-Agentur (IEA) hat vorgerechnet, was nötig wäre, um bis 2040 die Erneuerbaren soweit auszubauen, dass der Westen klimaneutral wird ("Netto-Null-Szenario"). Ergebnis: Der jährliche Bedarf an Kupfer wird sich bis 2040 verdoppeln, der Nickelbedarf vervierfachen, der Kobaltbedarf verzehnfachen.

Kurz vor dem russischen Überfall auf die Ukraine hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) massive Preisanstiege für all diese Güter prognostiziert. Die Knappheit an Rohstoffen "könnte die Umsetzung der Energiewende verzögern" . Das gilt nun erst recht, denn Russland ist ein bedeutender Exporteur kritischer Rohstoffe, die für den Umbau der Strominfrastruktur benötigt werden. Auch Kapital für den Ausbau der Erneuerbaren könnte angesichts der kriegsbedingten Verwerfungen an den Finanzmärkten knapp werden, warnt der Internationale Währungsfonds in seinem Bericht zur Finanzstabilität .

Die näheren Aussichten lassen frösteln: Nächsten Winter wird uns die Energiewende nicht retten, und übernächsten auch nicht. Die Folgen eines Import- oder Exportstopps für russisches Gas müssen anders abgepuffert werden. Aber auch das wird eng.

Leere in der Röhre

Früher war es so: Wenn Energie knapp und teuer wurde, floss viel Geld in den Öl- und Gassektor, weil es dort eine Menge zu verdienen gab. Förderanlagen wurden ausgebaut, neue Vorkommen erkundet und erschlossen. Das Angebot an Öl und Gas stieg. In der Folge stabilisierte sich der Preis. Manchmal stürzte er nach einem Gipfelpunkt sogar regelrecht ab. So war es nach dem Energieschock von 1980, als nach der Machtübernahme der Mullahs im Förderland Iran der Preis zunächst auf Rekordhöhen stieg, dann aber bald wieder sank – um rund zwei Drittel. So war es 2008, als der Ölpreis ein Allzeithoch von 140 US-Dollar pro Fass erreichte, woraufhin der Frackingboom einsetzte, die USA zeitweise zum größten Produzenten der Welt aufstiegen – und der Preis binnen weniger Jahre um zwei Drittel fiel. Eine Art globalökonomischer Schweinezyklus.

Dieses Mal ist vieles anders. Kurzfristig sind die Chancen äußerst begrenzt, den zeitweisen Ausfall Russlands auszugleichen. Zum einen landet ein Großteil der deutschen und sonstigen europäischen Einfuhren per Pipeline bei uns. Falls diese Röhren leer bleiben, wird ein Großteil dieses Gases dem Weltmarkt nicht zur Verfügung stehen. Andere Abnehmerländer – China, Indien oder Pakistan – mögen Interesse an russischem Treibstoff haben. Aber bis neue Pipelineverbindungen nach Asien gebaut sind, werden Jahre vergehen. Per Schiff oder Bahn lassen sich derartige Mengen an Gas und Öl kaum kurzfristig transportieren.

"Gestrandete Anlagen" und andere Kalamitäten

Dazu kommt: Reservekapazitäten sind rar. Denn seit Jahren wird die fossile Energieinfrastruktur heruntergespart. Nach Abschluss des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015 ist es immer schwieriger geworden, Finanzierungen für die extrem teure Exploration und den Ausbau von Förderkapazitäten zu bekommen. Investoren befürchten, in wenigen Jahren auf "gestrandeten Assets" zu sitzen: auf Anlagen, die Milliarden US-Dollar gekostet haben, sich aber nicht amortisieren, weil sie in einer Welt, die den Klimawandel ernst nimmt, wertlos sind. Auch Finanzmarktregulierer und Notenbanken haben gehörigen Druck gemacht, dass Unternehmen Risiken, die sich aus die Klimawende ergeben, in ihren Bilanzen ausweisen müssen – und damit die Finanzierung zusätzlich erschwert.

Seit Mitte der 2010er-Jahre haben sich deshalb die weltweiten Investitionen in die Öl- und Gasförderung nach IWF-Berechnungen mehr als halbiert. Ob Energiemultis, Investoren und Regierungen bereit sind, auf die Schnelle viele Milliarden bereitzustellen, um den (möglichen) weitgehenden Ausfall des Großexporteurs Russland auszugleichen, ist zweifelhaft. Die Klimawende mag sich durch Russlands Feldzug verzögern. Dafür aber könnte – und müsste – sie später umso rascher vorangehen. Das ist keine Marktumgebung, die Investoren anlockt.

Angesicht der voraussichtlich andauernden Knappheiten ist das Szenario eines kompletten Lieferstopps höchst anspruchsvoll. Gas würde auf absehbare Zeit knapp bleiben, weil das weltweite Angebot ziemlich starr ist. Verflüssigtes Erdgas (LNG) lässt sich zwar per Tanker heranschaffen. Aber es gibt kaum freie internationale Förderkapazitäten. Und Deutschland hat bislang nicht mal ein LNG-Terminal, während die Gashäfen in der übrigen EU bereits an der Kapazitätsgrenze arbeiten. Entsprechend gehen die Bundesbank-Volkswirte in ihrer Prognose davon aus, dass der Gaspreis sich zunächst verdreifacht, dann allmählich bröckelt, aber auf dem Doppelten des Vorkriegsniveaus verharrt.