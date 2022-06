Konkrete Gespräche in den kommenden Wochen

Der Konzern erklärte, man habe in den letzten Wochen bereits zahlreiche Anfragen gehabt. In den kommenden Wochen sollten die ersten konkreteren Gespräche geführt werden. Zu Überlegungen der KfW-Bank könne man sich jedoch nicht äußern. "Grundsätzlich könnte die KfW aber – wie viele andere Investoren auch – ein möglicher Finanzpartner bei der Transaktion sein." In den Branchenkreisen hieß es, die KfW sei an einem geringeren Anteil als den zum Verkauf stehenden 49,9 Prozent interessiert.

TransnetBW ist einer der vier Übertragungsnetz-Betreiber in Deutschland. An der ostdeutschen 50Hertz hat der Bund über die KfW bereits eine Beteiligung von 20 Prozent. Diese hatte der Bund 2018 von der belgischen Muttergesellschaft Elia erworben, nachdem auch eine chinesische Gesellschaft Interesse gezeigt hatte.