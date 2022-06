Viele Volkswirte an deutschen Universitäten plädieren einer Umfrage zufolge für EU-Zölle auf Energie aus Russland. Damit könnten Zahlungen an Russland ohne schwere Folgen für die Energieversorgung verringert werden, sagten 70 Prozent der 158 teilnehmenden Professoren, ergab eine am am Dienstag veröffentlichte Erhebung des Ifo-Instituts und der "FAZ". Sie hielten Zölle für besser als Embargos und effektiver als Mengenbeschränkungen.