Ein Sprecher des zuständigen Ministeriums von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (53; Grüne) sagte am Freitag in Berlin, die Prüfung einer möglichen Übernahme der Elmos Semiconductor an die schwedische Firma Silex, eine Tochterfirma des chinesischen Sai-Konzerns, werde "rechtzeitig abgeschlossen".