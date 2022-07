Der Hochlauf der Elektromobilität hat in den vergangenen Jahren deutlich an Tempo gewonnen. Die Anzahl von Autos mit Batterieantrieb steigt stetig an: Voraussichtlich wird die Zwei-Millionen-Marke 2023 erreicht. "Die Elektromobilität hat den Übergang in den Massenmarkt geschafft", sagt unlägnst Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck.