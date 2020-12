Trotz Lohnzurückhaltung Tarifbeschäftigte haben im Corona-Jahr mehr Geld in der Tasche

Die Tarifgehälter sind in der Corona-Krise nur gering gestiegen. Für Entlastung sorgen die nahezu stagnierenden Verbraucherpreise, so dass rechnerisch mehr übrig bleibt. Ein wichtiges Detail in der Rechnung fehlt aber.