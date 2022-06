Trotz Corona-Krise und Kriegsausbruch in der Ukraine sind die Schulden des deutschen Staates im ersten Quartal gesunken. Bund, Länder, Gemeinden sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte standen mit 2.318,9 Milliarden Euro in der Kreide. Das waren 992 Millionen Euro weniger als Ende 2021, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Grund dafür sei, dass "insbesondere beim Bund, aber auch bei einigen Ländern" die Verbindlichkeiten der Extrahaushalte verringert werden konnten.