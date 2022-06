Auftragspolster deutscher Industrie immer dicker

Während die Preise für die Unternehmen immer weiter steigen, sitzt die Industrie auf einem immer höheren Auftragsberg. Der Bestand an Bestellungen stieg von März auf April um 1,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Binnen Jahresfrist erhöhte sich das Polster um 18,8 Prozent. "Gestörte Lieferketten infolge des Kriegs in der Ukraine und anhaltender Verwerfungen durch die Corona-Krise wie Schließungen von Häfen in China führen nach wie vor zu Problemen beim Abarbeiten der Aufträge", erklärten die Statistiker. Auch im April war demnach wie in den Monaten zuvor in vielen Branchen das Auftragseingangsvolumen höher als der Umsatz. Grund für diesen Nachfrageüberhang dürfte auch die anhaltend hohe Knappheit an Vorprodukten sein.