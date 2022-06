Auch in Frankreich verlor die Wirtschaft spürbar an Tempo und wuchs so langsam wie seit dem Corona-Gegenwind durch die Omikron-Welle im Januar nicht mehr.

Die konjunkturelle Lage in Deutschland spitzt sich immer weiter zu. So erreichten die Erzeugerpreise zuletzt den sechsten Monat in Folge ein Rekordhoch. Zugleich hat die Industrie wegen der gestörten Lieferketten ein enormes Auftragspolster angehäuft und die hiesige Autobranche musste ihre Wachstumsprognosen deutlich senken.