Bundesverfassungsgericht soll entscheiden

Dobrindt stellte nach der Abstimmung eine Verfassungsklage des Freistaates Bayern in Aussicht. Die Unionsfraktion als Ganzes will die Reform durch das Bundesverfassungsgericht über eine sogenannte abstrakte Normenkontrolle überprüfen lassen. Hierüber soll am Dienstag abschließend entschieden werden.

Die CDU/CSU-Fraktion werde sich "mit einer solchen Wahlrechtsreform nicht abfinden", sagte Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU, 67). Er hatte in letzter Minute im Plenum versucht, die Abstimmung nochmals um zwei Wochen zu verschieben. Doch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich (63) wies dies mit Verweis auf bereits erfolgte Gespräche zurück: "Drei Wochen intensives Ringen wird nicht besser, wenn wir nochmal 14 Tage warten."