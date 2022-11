Die Gewerkschaft Verdi geht mit einer Überraschung in die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post: Sie fordert 15 Prozent mehr Lohn für die rund 160 000 Tarifbeschäftigten des "gelben Riesen". "Unsere Mitglieder erwarten den Inflationsausgleich und darüber hinaus eine Beteiligung am Unternehmenserfolg", begründete Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kocsis am Montag die Entscheidung der Tarifkommission. Die Post bezeichnete die Forderung in einer ersten Stellungnahme als "realitätsfern".