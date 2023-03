Unterdessen teilte die Berliner Wirtschaftshochschule ESMT am Freitag mit, dass Wuermeling zum Jahresende das Lehrer- und Forschungsteam der Hochschule verstärken werde. Einer der Themenschwerpunkte von ihm werde die Digitalisierung der Finanzwirtschaft sein. "Joachim Wuermeling hat in den vergangenen Jahren an entscheidender Stelle die Bankenaufsicht in Deutschland und auf europäischer Ebene geprägt", erklärte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel (56). "Dafür danke ich ihm ganz herzlich", sagte er.