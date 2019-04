16





Der Parteien-Finanzmann zeigte sich empört: Einen "Beitrag zur Schwächung der Demokratie" leiste Daimler, wetterte CSU-Schatzmeister Thomas Bauer gestern gegenüber der "Welt", und "stiehlt sich aus der Verantwortung". Der Grund für die harschen Worte ist ein eher profaner: Der Vorstand des schwäbischen Autobauers beschloss vor kurzem, für dieses Jahr alle Parteispenden zu streichen.

In diesem Jahr wolle Daimler den Schwerpunkt bei Bildungs-, Naturschutz- und Kunstprojekten setzen, hieß es rund um Ostern zur Begründung. Um große Summen nach Konzern-Maßstäben geht es dabei nicht: Im vergangenen Jahr hatte Daimler je 100.000 Euro an CDU und SPD gespendet - die in diesem Jahr nun ausbleiben werden.

Trotz aller Aufregung des CSU-Kassenwarts dürfte Daimler mit diesem Schritt bei der Bevölkerung eher auf Wohlwollen stoßen. Denn direkten Parteispenden eines Konzerns haftet in Deutschland etwas Anrüchiges an - auch wenn sie ab 10.000 Euro Spendensumme in den Rechenschaftsberichten der Parteien offengelegt werden müssen und damit vergleichsweise transparente Geldflüsse sind.

Wie Nachfragen von manager-magazin.de zeigen, bedeutet der schwäbische Spenden-Stopp noch längst nicht, dass Daimler und andere Autohersteller kein Geld mehr für die Politik ausgeben. Sie suchen sich nur andere Wege als die direkte Parteienspende.

BMW und VW sponsern Einzelveranstaltungen

BMW erklärte auf Nachfrage, das "Verfahren der Parteienunterstützung" seit 2013 "sukzessive umgestellt zu haben". Damals stellten die Bayern noch Fahrzeuge zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung, die dabei kalkulierte Miete wurde von den Parteien als Spende bestätigt. Seit damals setzt BMW eigenen Angaben zufolge auf "einzelne themenbezogene Kooperationen", die die gesellschaftspolitische Arbeit der Parteien gezielter unterstützen sollen. Darunter versteht BMW selbst etwa das Sponsoring "inhaltlicher öffentlicher Diskussionsforen und -formaten aller Parteien".

Im Klartext: BMW sponsert ausgesuchte Veranstaltungen, die von Parteien organisiert werden. Allerdings: Die BMW-Großaktionäre Susanne Klatten und ihr Bruder Stefan Quandt haben im vergangenen Jahr direkt je 125.000 Euro an die CDU gespendet.

Auch der größte deutsche Autohersteller Volkswagen spendet schon länger nicht mehr direkt an Parteien. Im vergangenen Jahr habe der Konzern keine Spende an politische Parteien getätigt, heißt es auf Nachfrage, und auch in den Vorjahren nicht. Laut dem Verband Lobbycontrol, der unter anderem die Geldflüsse an Parteien überwacht und öffentlich macht, stiegen die Wolfsburger bereits 2008 aus den direkten Parteispenden aus.

Damit hat sich Volkswagen allerdings nicht aus der Parteienfinanzierung zurückgezogen, der Autoriese nutzt dafür nur andere Kanäle: VW unterstütze "einzelne Parteiveranstaltungen", erklärte der Konzern auf Nachfrage. Dort sei man dann mit Logo und teils auch eigenen Ständen präsent gewesen. Bei Sponsoring gebe es für die Veranstaltungen jeweils eigene Verträge über die Gegenleistung. Im vergangenen Jahr habe die Volkswagen AG für das Parteiensponsoring einen fünfstelligen Euro-Betrag investiert.