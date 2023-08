Seit Jahren arbeiten deutschlandweit gleich mehrere Staatsanwaltschaften an der Aufklärung des Massenbetrugs: in Frankfurt am Main, in München, in Stuttgart und vor allem in Köln. Dort laufen unter Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker (49) die weitaus meisten Verfahren gegen die insgesamt mehr als 1800 Beschuldigten . Bislang gab es vor deutschen Gerichten erst acht Urteile, gegen insgesamt zwölf Personen. Ein Überblick.