Cum-ex-Affäre Olaf Scholz kann sich weiterhin nicht erinnern

Bundeskanzler Olaf Scholz (64; SPD) hat vor dem Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft erneut jegliche Einflussnahme auf das Steuerverfahren der in den Cum-ex-Skandal verwickelten Warburg-Bank zurückgewiesen. Zur weiteren Aufklärung konnte der Bundeskanzler im Ausschuss allerdings nicht viel beitragen: Er habe "keine konkrete Erinnerung" an mehrere Treffen mit den Chefs der Bank, sagte Scholz. Im Kern geht es in dem Ausschuss um die Frage, ob führende SPD-Politiker Einfluss auf die steuerliche Behandlung der Bank genommen haben.