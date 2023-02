Bundeskanzler mit Erinnerungslücken Hamburger Cum-ex-Ausschuss will Olaf Scholz ein drittes Mal befragen

Im Finanzausschuss des Bundestages dagegen gab Scholz offenbar mehr preis. Ein kurz zuvor enthülltes Treffen mit Warburg-Bankier Christian Olearius etwa stellte er als Bürgermeisteralltag dar, die Berichte darüber seien "heiße Luft", sagte er. Die Abgeordneten ließ er mit ihren Fragen zwar auflaufen, verwies bei Nachfragen auf das Steuergeheimnis.

"Keine eigene Erinnerung"?

Aber laut Protokoll hatte Scholz offenbar keineswegs überhaupt keine Erinnerung an das Treffen mit Olearius . "Alle, die ihn kennen würden, wüssten, dass er durchaus in der Lage sei, in einem Gespräch nicht erkennen zu lassen, welche Haltung er habe", wird Scholz darin in indirekter Rede zitiert. "So sei es auch bei diesem Gespräch gewesen. Er habe sich angehört, was Herr Olearius zu diesem und anderen Themen zu sagen gehabt hätte. Mehr sei darüber nicht zu berichten. (…)