Energiekrise und Inflation treiben in Deutschland wieder deutlich mehr Firmen in die Pleite. Von Januar bis Juni gab es 8400 Unternehmensinsolvenzen und damit 16,2 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2022, teilte die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Donnerstag mit. Einen höheren prozentualen Anstieg habe es zuletzt im Jahr 2002 gegeben. "Die enormen Kostenbelastungen durch zu hohe Energie- und Materialpreise zeigen Wirkung", sagte Creditreform-Chefökonom Patrik-Ludwig Hantzsch (38). "Nach Jahren sinkender Insolvenzzahlen hat sich der Trend gedreht."