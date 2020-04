Hier aktuelle Meldungen zum Coronavirus vom Wochenende im Überblick.

Ursula von der Leyen rät von der Buchung des Sommerurlaubs ab

Robert-Koch-Institut hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Sonntag mit 120.479 angegeben.

hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen Städte- und Gemeindebund spricht sich für Tragen von Masken aus.

spricht sich für Tragen von Masken aus. Und der Präsident des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte rechnet noch im laufenden Jahr mit der Zulassung von Covid-19-Medikamenten

- EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen rät wegen der Corona-Pandemie vorerst von der Buchung des Sommerurlaubs ab. "Ich rate dazu, mit solchen Plänen noch zu warten. Für Juli und August kann derzeit niemand verlässliche Vorhersagen machen", sagte sie der "Bild am Sonntag". Skeptisch äußerte sie sich zu dem Beschluss der Bundesregierung, wonach Kunden für Reisen, die sie wegen der Corona-Pandemie nicht antreten können, erst einmal nur einen Gutschein und nicht wie bisher eine Rückerstattung ihres Geldes erhalten sollen. "Europaweit haben die Menschen rein rechtlich die Wahl, ob sie das Geld oder einen Gutschein wollen", sagte die Kommissionschefin.

Allerdings rief von der Leyen finanziell nicht notleidende Kunden dazu auf, von diesem Recht Abstand zu nehmen. "In dieser Krise ist die Solidarität aller gefragt. Wem es finanziell möglich ist, der sollte nicht auf Geld bestehen, sondern mit Gutscheinen helfen, dass Reiseunternehmen diese schwierigen Wochen überbrücken können." Die Ansprüche der Kunden sollten dabei aber abgesichert bleiben.

- Der Städte- und Gemeindebund macht laut "Hamburger Abendblatt" flächendeckende Corona-Tests zur Bedingung für eine Lockerung der Schutzmaßnahmen. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte der Zeitung, dass dazu der Aufbau eines bundesweit einheitlichen Test- und Meldesystems gehöre. Zudem müssten Testkapazitäten ausgebaut werden, dass bis Ende Mai Tests von derzeit 60.000 auf 500.000 pro Tag gesteigert werden könne. Landsberg sprach sich außerdem sich für ein "vorsorgliches Schutzmaskengebot" in Geschäften, Behörden und dem öffentlichen Nahverkehr aus. In Sachen Wiedereröffnung von Schulen und Kitas befürwortet Landsberg demnach Planspiele in den Kommunen, mit denen herausgefunden werden soll, ob es sinnvoll wäre, Kinder im Wechsel vor- und nachmittags zu betreuen". Was die Wirtschaftsweise zu einer Exit-Strategie sagen, lesen Sie hier.

- Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Sonntag mit 120.479 angegeben - ein Plus von 2821 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 125.452 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 2673 Todesfälle, die JHU 2871 Tote.

- In Russland sind 2186 Neuinfektionen bestätigt worden - so viele wie nie zuvor binnen 24 Stunden. Die Gesamtzahl der bekannten Infektionsfälle liege demnach bei 15.770, teilt das Coronavirus-Krisenzentrum mit. Die Zahl der Patienten, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, sei um 24 auf 130 gestiegen.

- Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Deutschen zur Solidarität in der Corona-Krise aufgerufen. "Wir stehen jetzt an einer Wegscheide", sagt er in einer TV-Ansprache, die am Samstag ausgestrahlt wurde. Man müsse sich entscheiden, ob die Welt nach der Krise eine egoistische oder eine solidarische sein solle. Mehr als 12 Millionen TV-Zuschauer sahen die Ansprache.

- Das berühmteste Radrennen der Welt - die Tour de France - soll verschoben werden. Das geht aus einer Email der Veranstalter hervor, die Reuters einsehen konnte. Bislang ist das Rennen für den 27. Juni bis 19 Juli terminiert. Überlegt wird, die Tour später im Sommer starten zu lassen.

- Die Corona-Krise sorgt für ruhige Ostern auf Straßen und Schienen: Die Deutsche Bahn hat laut einem Bericht der "Bild am Sonntag" für die Ostertage nur knapp 300.000 Buchungen im Fernverkehr registriert. Im Vorjahr waren es demnach 1,5 Millionen Buchungen. Im Güterverkehr fahren täglich 2000 Züge, hinzu kommen Sonderzüge vor allem mit Lebensmitteln und medizinischen Gütern.

Zur Großbildansicht Pa Video/PA Wire/dpa Der britische Regierungschef Boris Johnson hat die Intensivstation mittlerweile verlassen und sich beim Krankenhauspersonal für die Hilfe bedankt

- Der britische Premierminister Boris Johnson hat den Mitarbeitern des Londoner Krankenhauses gedankt, in dem er nach einer Infektion mit dem Coronavirus mehrere Tage auf der Intensivstation verbracht hatte. "Ich kann ihnen nicht genug danken. Ich verdanke ihnen mein Leben", sagte Johnson in einer knappen Mitteilung am späten Samstagabend. Johnson hatte zuvor nach Angaben der Regierung in London auch am Samstag "gute Fortschritte" bei der Genesung von seiner Covid-19-Erkrankung gemacht. Wie die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, erhielt Johnson im Krankenhaus täglich Briefe und Baby-Ultraschallbilder von seiner schwangeren Verlobten Carrie Symonds sowie Tausende Karten mit Genesungswünschen. Zudem habe er sich mit Filmen die Zeit vertrieben.

- In New York bleiben die staatlichen Schulen bis September geschlossen. In diesem Schuljahr würden sie nicht wiedereröffnet, kündigt Bürgermeister Bill de Blasio an. In New York - einem Schwerpunkt der Coronavirus-Epidemie, sind die Schulen seit dem 16. März zu. Der Unterricht sollte ursprünglich am 20. April wieder aufgenommen werden.